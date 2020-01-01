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8 (800) 350-34-30

Доставка груза по России из Москвы

Более 10 000 транспортных средств выполнят доставку груза по всей России.

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Большой автопарк с различной техникой для всех видов перевозок

Перевозка Газелями
Перевозка Газелями
Перевозка Фурами
Перевозка Фурами
Рефрижераторная перевозка
Рефрижераторная перевозка
Малотоннажные перевозки
Малотоннажные перевозки
Коники / перевозка труб, леса
Коники / перевозка труб, леса
Негабаритная перевозка
Негабаритная перевозка
ЖД Перевозки
ЖД Перевозки
Удобство
Широкий выбор транспортных средств от Газелей до рефрижераторов
Гарантии
Закрепленные договором гарантии результата
Безопасность
Материальная ответственность за сохранность груза и соблюдение сроков доставки
Оперативность
Быстрый подбор машины, экстренные заказы
Страховка
Все грузоперевозки проходят обязательное страхование
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Наша техника

Большой автопарк с различной техникой для всех видов перевозок

Наша грузовая техника
Наша грузовая техника
Наша грузовая техника
Наша грузовая техника

Грузоперевозки по Москве

РосТрансКо — транспортная компания, предоставляющая грузоперевозки из Москвы.

Предлагаем нашим клиентам следующее:

  • выгодные конкурентные цены;
  • 250 маневренных и прочных автомобилей;
  • перевозка грузов до 20 тонн;
  • транспортировка крупногабаритных и тяжеловесных грузов до 100 тонн включительно;
  • доставка груза из Москвы в кратчайшие сроки.

Транспортировка грузов рассчитывается для каждого клиента индивидуально, где учитывается:

  • расстояние — дальность, сложность дороги, потраченное время на доставку;
  • тип автомобиля — рефрижератор, газель, тентовая фура, бортовая машина и т.д.;
  • способ погрузки — боковой, верхний или насыпные грузы;
  • вид — вес, габариты, форма, рекомендации к хранению при разных погодных условиях;
  • нужна ли дополнительная помощь персонала.

Чтобы воспользоваться услугами, рекомендуем:

  • ознакомиться с условиями;
  • оформить заявку в обратной форме для связи;
  • дождаться звонка менеджера;
  • обсудить с ним детали;
  • оформить и подписать договор.

РосТрансКо с ответственностью относится к грузоперевозкам. Чтобы обеспечить должную транспортировку, предварительно изучаем габариты вещей, состав, а также учитываем пожелания заказчика. Наши менеджеры ответят на вопросы, подберут транспорт и маршрут для скорейшей доставки в указанное место.

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