Доставка груза по России из Москвы

Грузоперевозки по Москве

РосТрансКо — транспортная компания, предоставляющая грузоперевозки из Москвы.

Предлагаем нашим клиентам следующее:

выгодные конкурентные цены;

250 маневренных и прочных автомобилей;

перевозка грузов до 20 тонн;

транспортировка крупногабаритных и тяжеловесных грузов до 100 тонн включительно;

доставка груза из Москвы в кратчайшие сроки.

Транспортировка грузов рассчитывается для каждого клиента индивидуально, где учитывается:

расстояние — дальность, сложность дороги, потраченное время на доставку;

тип автомобиля — рефрижератор, газель, тентовая фура, бортовая машина и т.д.;

способ погрузки — боковой, верхний или насыпные грузы;

вид — вес, габариты, форма, рекомендации к хранению при разных погодных условиях;

нужна ли дополнительная помощь персонала.

Чтобы воспользоваться услугами, рекомендуем:

ознакомиться с условиями;

оформить заявку в обратной форме для связи;

дождаться звонка менеджера;

обсудить с ним детали;

оформить и подписать договор.

РосТрансКо с ответственностью относится к грузоперевозкам. Чтобы обеспечить должную транспортировку, предварительно изучаем габариты вещей, состав, а также учитываем пожелания заказчика. Наши менеджеры ответят на вопросы, подберут транспорт и маршрут для скорейшей доставки в указанное место.